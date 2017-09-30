WOLSBURG GALİBİYETE HASRET

Ligin 7'nci haftasında Volkswagen Arena'da Mainz 05'i konuk eden Yeşil-Beyazlı ekip Josuha Guilavogui'nin 55'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 74'üncü dakikada Yoshinori'nin attığı golle durumu 1-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi. Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika sahada kalırken, 43'üncü dakikada sarı kart gördü.