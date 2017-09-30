 WOLSBURG GALİBİYETE HASRET – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    WOLSBURG GALİBİYETE HASRET

    WOLSBURG GALİBİYETE HASRET

    Almanya BundesLiga'da Yunus Mallı'nın formasını giydiği Wolsburg galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

    Ligin 7'nci haftasında Volkswagen Arena'da Mainz 05'i konuk eden Yeşil-Beyazlı ekip Josuha Guilavogui'nin 55'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 74'üncü dakikada Yoshinori'nin attığı golle durumu 1-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi. Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika sahada kalırken, 43'üncü dakikada sarı kart gördü.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    WOLSBURG GALİBİYETE HASRET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.