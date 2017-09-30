WOLSBURG GALİBİYETE HASRET
Almanya BundesLiga'da Yunus Mallı'nın formasını giydiği Wolsburg galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
Ligin 7'nci haftasında Volkswagen Arena'da Mainz 05'i konuk eden Yeşil-Beyazlı ekip Josuha Guilavogui'nin 55'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 74'üncü dakikada Yoshinori'nin attığı golle durumu 1-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi. Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika sahada kalırken, 43'üncü dakikada sarı kart gördü.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:49
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''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
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TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
WOLSBURG GALİBİYETE HASRET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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