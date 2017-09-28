BAYERN MÜNİH'TE AYRILIK!
Bayern Münih, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Alman ekibi Bayern Münih'te İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı. Bayern Münih, alınan kötü sonuçların ardından 58 yaşındaki teknik adamın görevine son verdi.
Ancelotti'nin yardımcılarından olan, Bayern'in eski oyuncusu Fransız Willy Sagnol geçici olarak takımın başında olacak.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:59
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"F.BAHÇE'YE GELME SEBEBİM..."
Toplam 15
Yorum
Egeli FB li o maclar gecmis de kaldi öyle derler feda vefa hakem hakkimizi yedi diye diye aglaya aglaya iki yildir smpyn olanda kendileri bu yilda ayni
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 46
Yorum
metin adam kimin neyi ne için söylediğini bile anlamıyor, ya da işine gelmiyor...kurnazlık...
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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 23
Yorum
Mr. Black BJK Karar doğru. Büyük bir organizasyona ve güzel bir stada yakışmadı bu elektrik kesintisi. Önlem alıp ikinci kere tekrar etmemek lazım
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