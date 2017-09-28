 BAYERN MÜNİH'TE AYRILIK! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    'TE AYRILIK!

    BAYERN MÜNİH'TE AYRILIK!

    , teknik direktör Carlo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Alman ekibi 'te İtalyan teknik adam Carlo ile yollar ayrıldı. Bayern Münih, alınan kötü sonuçların ardından 58 yaşındaki teknik adamın görevine son verdi.

    Ancelotti'nin yardımcılarından olan, Bayern'in eski oyuncusu Fransız Willy Sagnol geçici olarak takımın başında olacak.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:59
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