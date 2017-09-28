BAYERN MÜNİH'TE AYRILIK!

Alman ekibi Bayern Münih'te İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı. Bayern Münih, alınan kötü sonuçların ardından 58 yaşındaki teknik adamın görevine son verdi.



Ancelotti'nin yardımcılarından olan, Bayern'in eski oyuncusu Fransız Willy Sagnol geçici olarak takımın başında olacak.