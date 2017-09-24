 Leipzig ve Hoffenheim galip – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Leipzig ve Hoffenheim galip

    Leipzig ve Hoffenheim galip
    Almanya BundesLiga'da Türk takımlarının rakipleri haftayı galibiyetle kapattı. Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda salı günü Beşiktaş'ın konuğu olacak Leipzig sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Jean-Kevin Augustin ve 67'de Timo Werner kaydetti. Avrupa Ligi C Grubu'nda Başakşehir'in rakibi olan Hoffenheim, sahasında Schalke 04'ü 2-0'la geçti. Golleri 13'üncü dakikada Dennis Geiger ve 90'da Rupp kaydetti.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:08
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