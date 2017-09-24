Leipzig ve Hoffenheim galip

Almanya BundesLiga'da Türk takımlarının rakipleri haftayı galibiyetle kapattı. Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda salı günü Beşiktaş'ın konuğu olacak Leipzig sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Jean-Kevin Augustin ve 67'de Timo Werner kaydetti. Avrupa Ligi C Grubu'nda Başakşehir'in rakibi olan Hoffenheim, sahasında Schalke 04'ü 2-0'la geçti. Golleri 13'üncü dakikada Dennis Geiger ve 90'da Rupp kaydetti.