LEİPZİG KAYIPSIZ GEÇTİ
Almanya BundesLiga'da Türk takımlarının rakipleri haftayı galibiyetle kapattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda salı günü Beşiktaş'ın konuğu olacak RB Leipzig sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Jean-Kevin Augustin ve 67'nci dakikada Timo Werner kaydetti. Frankfurt'un karşılaşmadaki tek golünü ise 77'nci dakikada Ante Rebic attı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Başakşehir'in rakibi olan Hoffenheim, sahasında Schalke 04'ü 2-0'la geçti. Mavi-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Dennis Geiger ve 90'ıncı dakikada Lukas Rupp kaydetti.
ÇAĞLAR GALİBİYET GÖREMEDİ
Almanya'da Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg, 6'ıncı haftada da galibiyetle tanışamadı. Çağlar'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Freiburg, deplasmanda Werder Bremen ile 0-0 berabere kaldı.
RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: 2 - 1
Hoffenheim - Schalke 04: 2 - 0
Werder Bremen - Freiburg: 0 - 0
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:59
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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