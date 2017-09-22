Wolfsburg, Bayern'den puan aldı
Milli oyuncumuz Yunus Mallı'nın 90 dakika sahada kaldığı maçta Wolfsburg, deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga 6'ncı hafta mücadelesinde, Bayern München ile Wolfsburg 2-2 berabere kaldı.
Allianz Arena'da oynanan mücadelenin ilk golü 33'üncü dakikada Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle geldi. 42'de Arjen Robben ile farkı 2'e çıkartan Bayern, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Mücadelenin 56'ncı dakikasında Maxi Arnold, farkı 1'e indirdi. 83'te sahneye çıkan Daniel Didavi ise durumu 2-2'ye getirerek maçın skorunu belirledi.
Milli oyuncu Yunus Mallı, mücadelede Wolfsburg formasıyla 90 dakika sahada kaldı.
Bu karşılaşmanın ardından Bayern München 13, Wolfsburg 6 puana yükseldi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:38
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Alemin kralı Abdou Razack Traoré nin bedduası.Oda futbolcu Konyasporlu ama Trabzonda ayağını kırdı Trabzonlu oyuncular bilerek.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Hasan Taraftar donuna kadar haklı.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Powerlaz Varsa azicik gururu hatasini Kabul edip Bugün trabzonu terkeder!
Wolfsburg, Bayern'den puan aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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