Wolfsburg, Bayern'den puan aldı

Almanya Bundesliga 6'ncı hafta mücadelesinde, Bayern München ile Wolfsburg 2-2 berabere kaldı.



Allianz Arena'da oynanan mücadelenin ilk golü 33'üncü dakikada Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle geldi. 42'de Arjen Robben ile farkı 2'e çıkartan Bayern, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



Mücadelenin 56'ncı dakikasında Maxi Arnold, farkı 1'e indirdi. 83'te sahneye çıkan Daniel Didavi ise durumu 2-2'ye getirerek maçın skorunu belirledi.

Milli oyuncu Yunus Mallı, mücadelede Wolfsburg formasıyla 90 dakika sahada kaldı.



Bu karşılaşmanın ardından Bayern München 13, Wolfsburg 6 puana yükseldi.