 Wolfsburg, Bayern'den puan aldı – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    , Bayern'den puan aldı

    Wolfsburg, Bayern'den puan aldı

    Milli oyuncumuz 'nın 90 dakika sahada kaldığı maçta , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

    Almanya Bundesliga 6'ncı hafta mücadelesinde, Bayern München ile 2-2 berabere kaldı.

    Allianz Arena'da oynanan mücadelenin ilk golü 33'üncü dakikada Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle geldi. 42'de Arjen Robben ile farkı 2'e çıkartan Bayern, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    Mücadelenin 56'ncı dakikasında Maxi Arnold, farkı 1'e indirdi. 83'te sahneye çıkan Daniel Didavi ise durumu 2-2'ye getirerek maçın skorunu belirledi.
    Milli oyuncu , mücadelede Wolfsburg formasıyla 90 dakika sahada kaldı.

    Bu karşılaşmanın ardından Bayern München 13, Wolfsburg 6 puana yükseldi.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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