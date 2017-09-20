 Neuer ilk yarıyı kapattı – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Neuer ilk yarıyı kapattı

    Neuer ilk yarıyı kapattı

    Bayern Münih'in Alman milli kalecisi Manuel Neuer'in, yeni yıla kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Antrenmanda sol ayağından sakatlanan Neuer, ameliyat edildi. Ocak ayında forma giymeye başlayacak olan 31 yaşındaki kaleci geçen sezon nisan ayında sol ayağından sakatlanmış, bu sezon 3 hafta önce Werder Bremen ile oynanan maçta yeniden oynamaya başlamıştı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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