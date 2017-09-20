Leipzig deplasmanda yenildi
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Augsburg'a 1-0 yenildi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. hafta maçında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Augsburg'a 1-0 mağlup oldu.
WWK Arena'da oynanan maçta ev sahibi Augsburg, 4. dakikada Michael Gregoritsch'in attığı golle 1-0 öne geçti ve müsabaka sonuna kadar skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Leipzig 7 puanda kalırken, Augsburg puanını 10'a çıkardı.
Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçında 26 Eylül'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
-
Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
-
Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
-
Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
Leipzig deplasmanda yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.