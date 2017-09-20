 Leipzig deplasmanda yenildi – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Leipzig deplasmanda yenildi

    Leipzig deplasmanda yenildi

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Augsburg'a 1-0 yenildi

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. hafta maçında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Augsburg'a 1-0 mağlup oldu.

    WWK Arena'da oynanan maçta ev sahibi Augsburg, 4. dakikada Michael Gregoritsch'in attığı golle 1-0 öne geçti ve müsabaka sonuna kadar skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Leipzig 7 puanda kalırken, Augsburg puanını 10'a çıkardı.

    Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçında 26 Eylül'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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