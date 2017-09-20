 Antrenman sahasında bomba – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Antrenman sahasında bomba

    Antrenman sahasında bomba

    Alman birinci lig takımlarından ’ın antrenman yaptığı tesislerde, 50 kiloluk bomba bulundu.

    Bomba İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçaklarından kente atıldığı açıklandı. Polis Sözcüsü Katja Lumpp, "Bomba Amerikan yapımı ve 50 kilo ağırlığında. Bomba nedeniyle tesisler ve 200 metre çevresi tamamen boşaltıldı" dedi.
    Bombanın tesislerde inşaat çalışması sırasında bulunduğu öğrenildi. Bombanın bulunduğu saatlerde futbol takımı deplasman maçı nedeniyle kent dışındaydı. Ligin beşinci hafta maçı nedeniyle takım ve teknik heyet Mönchengladbach kentindeydi. Bomba etkisiz hale getirilmek amacıyla başka alana taşındı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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