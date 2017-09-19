Neuer'den Bayern'e kötü haber

Bayern Münih'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Real Madrid ile oynanan maçt sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Neuer yine aynı yerinden sakatlandı.



Sol ayak bileğinde kırık tespit edilen ve ameliyat olacağı açıklanan Alman kalecinin en az iki ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.