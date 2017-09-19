Neuer'den Bayern'e kötü haber
Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle iki ay boyunca sahalardan uzak kalacak.
Bayern Münih'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Real Madrid ile oynanan maçt sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Neuer yine aynı yerinden sakatlandı.
Sol ayak bileğinde kırık tespit edilen ve ameliyat olacağı açıklanan Alman kalecinin en az iki ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:56
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Giuliano ısınıyor
Toplam 4
Yorum
taraflı fotomac o nasıl bir istatistik son 11 sezon diye bir şey mi olur. Fener 11 sezonda fazla olmasaydı son 12 13 diye devam edip 50 ye kadar giderdiniz
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Kocaman içini döktü!
Toplam 10
Yorum
HADİ BAKALIM galibiyet sonrası konuşmak çok kolay ve zevkli olsa gerek
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Kocaman içini döktü!
Toplam 10
Yorum
zafer kameni,netto, roman defansta iyi oynadılar.
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