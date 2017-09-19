 Neuer'den Bayern'e kötü haber – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Neuer'den Bayern'e kötü haber

    Neuer'den Bayern'e kötü haber

    Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle iki ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

    Bayern Münih'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Real Madrid ile oynanan maçt sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Neuer yine aynı yerinden sakatlandı.

    Sol ayak bileğinde kırık tespit edilen ve ameliyat olacağı açıklanan Alman kalecinin en az iki ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:56
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