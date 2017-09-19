 Neuer, 2018'e kadar yok – Fotomaç – 19 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Neuer, 2018'e kadar yok

    Neuer, 2018'e kadar yok

    Bundesliga takımlarından 'in Alman milli kalecisi 'in, yeni yıla kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Kulübünden yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sol ayağından sakatlanan Neuer, ameliyat edildi.

    Kulübün yönetim kurulu başkanı Karl Heinz Rummenigge, Neuer'in sakatlanmasından dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Ameliyat gayet iyi geçti. Şimdi hep beraber ileriye bakacağız. Manuel, ocak ayında eski gücüyle tekrar hazır olacak." ifadelerini kullandı.

    31 yaşındaki kaleci geçen sezon nisan ayında sol ayağından sakatlanmış, bu sezon 3 hafta önce Werder Bremen ile oynanan maçta yeniden forma giymeye başlamıştı.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neuer, 2018'e kadar yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.