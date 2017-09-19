Neuer, 2018'e kadar yok
Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in Alman milli kalecisi Manuel Neuer'in, yeni yıla kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sol ayağından sakatlanan Neuer, ameliyat edildi.
Kulübün yönetim kurulu başkanı Karl Heinz Rummenigge, Neuer'in sakatlanmasından dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Ameliyat gayet iyi geçti. Şimdi hep beraber ileriye bakacağız. Manuel, ocak ayında eski gücüyle tekrar hazır olacak." ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki kaleci geçen sezon nisan ayında sol ayağından sakatlanmış, bu sezon 3 hafta önce Werder Bremen ile oynanan maçta yeniden forma giymeye başlamıştı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:36
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Güneş: Sadece bir galibiyet
Toplam 2
Yorum
CiHAN KONYA BJK DÜN OYNANAN MAÇTA İYİYDİK ÇOK ŞÜKÜR YALNIZ 2 GOL DEĞİLDE NEDEN 4 OLMADI ÇOK GOL KAÇIRDIK BUNLARI DEĞERLENDİRMEK LAZIM ...
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Kocaman içini döktü!
Toplam 33
Yorum
alexxx aykut kocaman hocam bunlar bir puan için gelecekler her zamanki gibi yenebiliriz hocam yeterki mücadele etsinler
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G.Saray'ı bekleyen tehlike
Toplam 13
Yorum
HAKAN EREN DERDİYOK' U BİR AN ÖNCE İLK 11 KATMASI GEREK ÇİFT FORVET DAİMA İYİDİR SİNAN VE YASİNDEN HİÇ BİR ŞEY OLMAZ HOCAM ELİNİ VİCDANINA KOY E
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