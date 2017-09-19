Antrenman sahasında bomba
Alman birinci lig takımlarından Stuttgart’ın antrenman yaptığı tesislerde, 50 kiloluk bomba bulundu.
Bomba İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçaklarından kente atıldığı açıklandı. Polis Sözcüsü Katja Lumpp, "Bomba Amerikan yapımı ve 50 kilo ağırlığında. Bomba nedeniyle tesisler ve 200 metre çevresi tamamen boşaltıldı" dedi.
Bombanın tesislerde inşaat çalışması sırasında bulunduğu öğrenildi. Bombanın bulunduğu saatlerde Stuttgart futbol takımı deplasman maçı nedeniyle kent dışındaydı. Ligin beşinci hafta maçı nedeniyle takım ve teknik heyet Mönchengladbach kentindeydi. Bomba etkisiz hale getirilmek amacıyla başka alana taşındı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 19:52
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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