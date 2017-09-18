Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg'un 50 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Schmidt ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzaladığı belirtildi. Schmidt'in bu akşam yapılacak antrenmanı yöneteceği kaydedildi.

Martin Schmidt, 2003-2010 yıllarında İsviçre'de Raron ve Thun kulüplerinde görev yapmış, 2010-2015 tarihlerinde ise Almanya'da Mainz 05'in ikinci takımını çalıştırmıştı.

Daha sonra 2017'nin mayıs ayına kadar da Mainz 05'in Bundesliga'daki takımında görev yapmıştı.

Ligde 4. hafta sonunda 4 puanla 14. sırada bulunan Wolfsburg, bugün Jonker ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.