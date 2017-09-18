Wolfsburg'un yeni hocası belli oldu
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Wolfsburg'da, görevine son verilen teknik direktör Andries Jonker'in yerine Martin Schmidt getirildi.
Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg'un 50 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Schmidt ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzaladığı belirtildi. Schmidt'in bu akşam yapılacak antrenmanı yöneteceği kaydedildi.
Martin Schmidt, 2003-2010 yıllarında İsviçre'de Raron ve Thun kulüplerinde görev yapmış, 2010-2015 tarihlerinde ise Almanya'da Mainz 05'in ikinci takımını çalıştırmıştı.
Daha sonra 2017'nin mayıs ayına kadar da Mainz 05'in Bundesliga'daki takımında görev yapmıştı.
Ligde 4. hafta sonunda 4 puanla 14. sırada bulunan Wolfsburg, bugün Jonker ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:53
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Cenk Tosun'a büyük onur
Toplam 9
Yorum
taylan tineri fazla çektiniz galiba messinin bu gibi kaç golü var biliyormusunuz
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 32
Yorum
FNO34 BU TAKIMIN YÖNETİMİ DEĞİŞMEDEN BU TAKIMDAN HİÇ BİŞEY OLMAZ OLAMAZZZ NEDEN HEP BAŞARILI İSİMLERİ KAYBEDİYORUZ BECERİKSİZ YÖNETİM İSTİFA
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Cenk Tosun'a büyük onur
Toplam 9
Yorum
Ufuk gerçekten güzel gol ama oyların yüzde 75'ini bizler veriyoruz unutmayın .)
Wolfsburg'un yeni hocası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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