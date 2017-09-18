 Wolfsburg'un yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    'un yeni hocası belli oldu

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    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden 'da, görevine son verilen teknik direktör Andries Jonker'in yerine Martin Schmidt getirildi.

    Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 'un 50 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Schmidt ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzaladığı belirtildi. Schmidt'in bu akşam yapılacak antrenmanı yöneteceği kaydedildi.

    Martin Schmidt, 2003-2010 yıllarında İsviçre'de Raron ve Thun kulüplerinde görev yapmış, 2010-2015 tarihlerinde ise Almanya'da Mainz 05'in ikinci takımını çalıştırmıştı.

    Daha sonra 2017'nin mayıs ayına kadar da Mainz 05'in Bundesliga'daki takımında görev yapmıştı.

    Ligde 4. hafta sonunda 4 puanla 14. sırada bulunan , bugün Jonker ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:53
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