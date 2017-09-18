Wolfsburg'da Jonker dönemi sona erdi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da, teknik direktör Andries Jonker ile yollar ayrıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam Andries Jonker ile teknik heyetten Uwe Speidel, Fredrik Ljunberg ve Jan van Loon'un görevlerine son verildi.
Kulübün sözcüsü Wolfgang Hotze, kararın kolay alınmadığına işaret ederek, Jonker'e bugüne kadar verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.
Jonker'in gönderilmesine sebep olarak Wolfsburg'un 4 maçta 4 puan almasını gösteren Alman medyası, teknik direktör adayları arasında İsviçreli Rene Weiler'in öne çıktığı haberlerine yer verdi.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:53
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Başakşehir’den kızdıran mesaj
Toplam 16
Yorum
fblee Son derece gereksiz bir takım umarım küme düşer.
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 3
Yorum
Firtina Ne dusunuyorsun ersum hoca bu is senle olmaz gecen seneden beri bir takimi takim gibi oynatmiyorsun kusura bakma sen hoca degilsin
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Beşiktaş'tan dev adım
Toplam 6
Yorum
fatih en çok borcu olan takımda beşiktaş onu neden söylemiyorsun
Wolfsburg'da Jonker dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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