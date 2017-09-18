 Wolfsburg'da Jonker dönemi sona erdi – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    'da Jonker dönemi sona erdi

    Wolfsburg'da Jonker dönemi sona erdi

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'da, teknik direktör Andries Jonker ile yollar ayrıldı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam Andries Jonker ile teknik heyetten Uwe Speidel, Fredrik Ljunberg ve Jan van Loon'un görevlerine son verildi.

    Kulübün sözcüsü Wolfgang Hotze, kararın kolay alınmadığına işaret ederek, Jonker'e bugüne kadar verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.

    Jonker'in gönderilmesine sebep olarak 'un 4 maçta 4 puan almasını gösteren Alman medyası, teknik direktör adayları arasında İsviçreli Rene Weiler'in öne çıktığı haberlerine yer verdi.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:53
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