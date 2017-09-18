Neuer, yeniden sakatlandı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Alman milli kalecisi Manuel Neuer'in yeniden sakatlandığı bildirildi.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Neuer'in antrenmanda sol ayağından sakatlandığı ve yarın Schalke 04 ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade edildi.
Açıklamada, Neuer'in sakatlığıyla ilgili son muayenesinin yarın yapılacağı kaydedildi.
31 yaşındaki kaleci geçen sezon nisan ayında sol ayağından sakatlanmış, bu sezon 3 hafta önce Werder Bremen ile oynanan maçta yeniden forma giymeye başlamıştı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:40
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 9
Yorum
CELAL YANI DIYORSUNKI IKI SENEDIR OLDUGU GIBI HAKEMLER YINE BIZE YATARSA SAMPIYONUZ DIYORSUN
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cennetiye bence de iyi güzel olabilir
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 34
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fenerliol İyi günde büyük başkan tek başkan aziz başkan.kotu günde defol git Ali koç gelsin bunun adı vefasızlık.kötü gundede başkanımızın yanindayim
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