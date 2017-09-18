 Maçın tekrarını istediler! – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Maçın tekrarını istediler!

    Maçın tekrarını istediler!

    'a 5-0 mağlup olan , yedikleri ikinci golde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarlanması için başvuruda bulundu.

    - mücadelesinde ilk yarının sonuna doğru Dortmund'un kullandığı köşe vuruşunda Köln kalecisi topu elinden kaçırdı. Ardından Dortmund'lu Sokratis boşta kalan topu filelere yolladı ancak hakem top çizgiyi geçmeden hemen önce düdüğünü çalarak kaleciye faul yapıldığına hükmetti ve golü iptal etti.



    Daha sonra Video Asistan Hakem sistemi ile incelenen pozisyonda faul olmadığına ve golün geçerli sayılmasına karar verildi.

    Köln cephesi, top çizgiyi geçmeden düdük çaldığında oyunun durduğunu ve video hakemle gol kararı verilmesinin kural hatası olduğunu savunarak maçın tekrarını isteyeceklerini açıkladı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:35
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