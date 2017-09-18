Maçın tekrarını istediler!
Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olan Köln, yedikleri ikinci golde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarlanması için başvuruda bulundu.
Daha sonra Video Asistan Hakem sistemi ile incelenen pozisyonda faul olmadığına ve golün geçerli sayılmasına karar verildi.
Köln cephesi, top çizgiyi geçmeden düdük çaldığında oyunun durduğunu ve video hakemle gol kararı verilmesinin kural hatası olduğunu savunarak maçın tekrarını isteyeceklerini açıkladı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:35
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''İş akidlerini sonlandırdık….''
Toplam 7
Yorum
EFENDİ PRENS BİR KEZ DAHA GÖRDÜK Kİ; FUTBOL VE FUTBOL KULÜBÜ OLMAK SİZE GÖRE DEĞİLBAŞAKŞEHİR BELEDİYE! SİZ GİDİN BELEDİYE İŞLERİ İLE UĞRAŞIN BIRAKIN...
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Ergin Ataman'dan flaş açıklama
Toplam 1
Yorum
Haydar İşsizim, az para kazanıyom, bana işi geri verin demek istemiş... Avrupa şampiyonu olan kadroda bir tek Veli vardı yerli.. Sen ne yapabilecen
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Cenk Tosun'a büyük onur
Toplam 1
Yorum
hüsnü helal be tosun pasa seneye 50m $ satarız
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