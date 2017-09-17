 Hoffenheim evinde puan kaybetti – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    evinde puan kaybetti

    Hoffenheim evinde puan kaybetti

    Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden , sahasında Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 4. hafta karşılaşmasında , sahasında Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

    Rhein-Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada, Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Hertha Berlin'i konuk etti.

    Geçen hafta son şampiyon Bayern Münih'i 2-0 mağlup eden Hoffenheim, karşılaşmanın 6. dakikasında Sandro Wagner'in golüyle 1-0 öne geçti.

    Hertha Berlin bu gole 55. dakikada Alexander Esswein ile karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

    Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay, ev sahibi ekipte 90 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla Hoffenheim 8, Hertha Berlin ise 5 puana yükseldi.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:31
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