Hoffenheim evinde puan kaybetti
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, sahasında Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 4. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, sahasında Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı.
Rhein-Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Hertha Berlin'i konuk etti.
Geçen hafta son şampiyon Bayern Münih'i 2-0 mağlup eden Hoffenheim, karşılaşmanın 6. dakikasında Sandro Wagner'in golüyle 1-0 öne geçti.
Hertha Berlin bu gole 55. dakikada Alexander Esswein ile karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay, ev sahibi ekipte 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Hoffenheim 8, Hertha Berlin ise 5 puana yükseldi.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:31
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Hakem faktörü etki etmezse maçı kazanırız. Hatta beklenmedik bir farkla da olabilir.
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Ozan sözünü tuttu
Toplam 3
Yorum
Alperen Takım iyi gitse bunlar gündeme bile gelmezdi.Bence ısrarla oynatılmalı,genç ve gelişime açık bir topçu .
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 4
Yorum
elbistanlı sakat burak ve mustafa akbaş maç başlamadan gitti
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