 Leipzig'den deplasman vurgunu – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Leipzig'den deplasman vurgunu

    Leipzig'den deplasman vurgunu

    Bundesliga'da haftanın açılış maçında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi RB Leipzig, Hamburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, deplasmanda Hamburg'u 2-0 yendi

    Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Hamburg'u 2-0 mağlup etti.

    Volkspark Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

    İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 67. dakikada Naby Keita ve 75. dakikada Timo Werner ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Leipzig ligde puanını 6'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eyül'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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