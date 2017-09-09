Leipzig'den deplasman vurgunu
Bundesliga'da haftanın açılış maçında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi RB Leipzig, Hamburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Hamburg'u 2-0 mağlup etti.
Volkspark Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 67. dakikada Naby Keita ve 75. dakikada Timo Werner ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Leipzig ligde puanını 6'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eyül'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
Leipzig'den deplasman vurgunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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