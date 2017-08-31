Retsos, Bayer Leverkusen'de
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Olympiakos'ta forma giyen genç defans oyuncusu Panagiotis Retsos'u kadrosuna kattı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Retsos'un bonservisi konusunda Olympiakos ile anlaşmaya varıldığı ve 19 yaşındaki Yunan oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen ve geleceğin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Retsos için Bayer Leverkusen, 22 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Yunan oyuncu, altyapısından yetiştiği Olympiakos'ta geçen sezon toplam 34 maçta forma giymişti.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:36
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 11
Yorum
abc önceliginiz ön libero olmasi lazim.rakip ortadan rahat gelio.valbuena ari gibi calisiyo.önlibero gelirse valbuena guliano iyi isler yapar.
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Vida geliyor Talisca satın alınıyor
Toplam 9
Yorum
ne ön protokolü trabzon da ön protokol yaptı fb aldı gulianoyu
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 11
Yorum
abc ben GSliyim ama, valbuena ekici guliano sayet ben arfa gelirse ozaman fb devamli rakip sahada olmasi lazim.bunlarin hangisi geriye gelir ?
Retsos, Bayer Leverkusen'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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