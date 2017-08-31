Dortmund'dan 2000 doğumlu kanat
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Manchester City'den 2000 doğumlu Jadon Sancho ile sözleşme imzaladı.
Dortmund, transfer döneminin kapanmasına saatler kala Manchester City'den 2000 doğumlu Jadon Sancho ile sözleşme imzaladı.
Futbola Watford'da başlayan İngiliz futbolcu, 19 yaş altı milli takımlarında gösterdiği performansla dev takımların radarına girmişti. Jadon Sancho çeşitli yaş kategorierinde İngiltere formasıyla çıktığı 23 maçta 19 gol kaydetti.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:43
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
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Gelecek sezonun ilk transferi
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znf Artık çok ağır.............
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
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