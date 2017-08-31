Dortmund'dan 2000 doğumlu kanat

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Manchester City'den 2000 doğumlu Jadon Sancho ile sözleşme imzaladı.

Dembele ve Emre Mor'u elden çıkaran Borussia Dortmund, sürpriz bir transfere imza attıç



Dortmund, transfer döneminin kapanmasına saatler kala Manchester City'den 2000 doğumlu Jadon Sancho ile sözleşme imzaladı.



Futbola Watford'da başlayan İngiliz futbolcu, 19 yaş altı milli takımlarında gösterdiği performansla dev takımların radarına girmişti. Jadon Sancho çeşitli yaş kategorierinde İngiltere formasıyla çıktığı 23 maçta 19 gol kaydetti.