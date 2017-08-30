 Borussia Dortmund Mesut Özil’i istiyor – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Borussia Dortmund Mesut Özil’i istiyor

    Borussia Dortmund Mesut Özil’i istiyor
    Avrupa transfer piyasasında önemli iddialar ortaya atılmaya başladı. Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'in, Borussia Dortmund yolunda olduğu ileri sürüldü. İngiliz ekibinin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki futbolcunun, Alman ekibine gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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