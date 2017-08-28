 Yarmolenko Dotmund'da – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yarmolenko Dotmund'da

    Yarmolenko Dotmund'da

    Ousmane Dembele'yi FC Barcelona'ya kaptıran Borussia Dortmund, bu oyuncunun yerine Ukrayna'nın Dynamo Kiev Kulübü'nde oynayan Andriy Yarmolenko'yu transfer etti.

    Borussia Dortmund, Dembele'nin boşluğunu Yarmolenko ile doldurdu.

    Alman ekibi, Andriy Yarmolenko ile 2021'e kadar sözleşme imzaladı. Dortmund, bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro ödeyecek.

    1,87 boyunda olan Andriy Yarmolenko, 2008 yılından beri giydiği Dynamo Kiev forması ile 137 gole adını yazdırmayı başardı.

    2009 yılından beri Ukrayna Milli Takım forması da giyen Andriy Yarmolenko, 69 milli maçta 29 gole imza attı.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:39
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