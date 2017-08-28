Yarmolenko Dotmund'da
Ousmane Dembele'yi FC Barcelona'ya kaptıran Borussia Dortmund, bu oyuncunun yerine Ukrayna'nın Dynamo Kiev Kulübü'nde oynayan Andriy Yarmolenko'yu transfer etti.
Borussia Dortmund, Dembele'nin boşluğunu Yarmolenko ile doldurdu.
Alman ekibi, Andriy Yarmolenko ile 2021'e kadar sözleşme imzaladı. Dortmund, bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro ödeyecek.
1,87 boyunda olan Andriy Yarmolenko, 2008 yılından beri giydiği Dynamo Kiev forması ile 137 gole adını yazdırmayı başardı.
2009 yılından beri Ukrayna Milli Takım forması da giyen Andriy Yarmolenko, 69 milli maçta 29 gole imza attı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:39
-
B. Dortmund'dan flaş transfer hamlesi
Toplam 1
Yorum
abdulhamit yarmelonko faydalı molur iyi bir oyuncu ama dembeli kadar hızlı değil
-
'Alo koç ben İgor Tudor'
Toplam 12
Yorum
boş alaan kalıyor galatasarayın bu meseffayi indir pres yaparken 2-3 oyuncuyla giriyor tamamda santraforla defans arası 60 metre 2-3 kişi topu kapamayıp geçilince hepsi oyundan düşüyor ve çok
-
Sosa görüşmelerinin belgesi
Toplam 3
Yorum
fairplay34 belgeyi göstermişşin ne fayda.futbolcu geliyomu o önemli.trabzonun 50 .yılda en 2 transfere ihtiyacı var.
Yarmolenko Dotmund'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.