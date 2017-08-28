Yarmolenko Dortmund'da
Ousmane Dembele'yi FC Barcelona'ya kaptıran Borussia Dortmund, bu oyuncunun yerine Ukrayna'nın Dynamo Kiev Kulübü'nde oynayan Andriy Yarmolenko'yu transfer etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Ukraynalı kanat oyuncusu Andrey Yarmolenko'yu Dinamo Kiev'den transfer etti.
Borussia Dortmund, başarıya bağlı primlerle 130 milyon avroyu bulması beklenen bonservis karşılığında Barcelona'ya gönderdiği Ousmane Dembele'nin yerini, Andrey Yarmolenko ile doldurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki Yarmolenko, kendisini 2020-2021 sezonu sonuna kadar Borussia Dortmund'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yarmolenko'nun 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Dortmund, Ukraynalı futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Alman basını, transferin 25 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Dinamo Kiev'de çıktığı 339 maçta 137 gol atan Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı formasını da 69 kez giydi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:18
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Salih Uçan Sion’la anlaştı
Toplam 1
Yorum
fb20 3 yıldır insan hiç gelişme kaydetmez ise tembel ve çalışmayı sevmiyordur.buna ozan da dahildir.
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Lucescu Oğuzhan'ı neden çağırdı?
Toplam 8
Yorum
tarafsız Milli takımı yöneten kesinlikle Lucescu değil, oraya da burnunu sokanlar olmuş, ayrıca Oğuzhan ın tekrar milli takıma çağrılmasını onaylıyor
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Kebapçı'nın zaferi
Toplam 10
Yorum
ddedde ozanda mehmette josefte fenerin orta sahasının yükünü taşıyacak futbolcular değil.biri değil hepsi gitmeli.
Yarmolenko Dortmund'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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