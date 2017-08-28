En iyisi Nuri Şahin!
Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Bundesliga'da 2. haftanın en iyi futbolcusu seçildi.
Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, Bundesliga'nın resmi sitesi tarafından haftanın oyuncusu seçildi. Bundesliga'nın 2. haftasında Dortmund'un evinde Herta Berlin'i 2-0 yendiği karşılaşmada takımının 2. golüne imza atan milli oyuncumuz gösterdiği başarılı performans ile Bundesliga'da 2. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Bayram yaklaşıyor
Toplam 4
Yorum
Nevzat Ayni.hikayeeeeeeeeeee
-
Gomez zora girdi
Toplam 1
Yorum
yapmaa 4 milyon vermesi mantıklıda 1 milyon artmasımı anormal oluyo , tek zora sokan sey omu.............
-
Tolga rekor kırdı
Toplam 2
Yorum
calbekemanci bu kadro bu sene en kötü avrupada oynasa idi bir çok oyuncunun çok rahat talibi cıkardı
En iyisi Nuri Şahin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.