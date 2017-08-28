En iyisi Nuri Şahin!

Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, Bundesliga'nın resmi sitesi tarafından haftanın oyuncusu seçildi. Bundesliga'nın 2. haftasında Dortmund'un evinde Herta Berlin'i 2-0 yendiği karşılaşmada takımının 2. golüne imza atan milli oyuncumuz gösterdiği başarılı performans ile Bundesliga'da 2. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.