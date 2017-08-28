 En iyisi Nuri Şahin! – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    En iyisi Nuri Şahin!

    En iyisi Nuri Şahin!

    Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Bundesliga'da 2. haftanın en iyi futbolcusu seçildi.

    Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, Bundesliga'nın resmi sitesi tarafından haftanın oyuncusu seçildi. Bundesliga'nın 2. haftasında Dortmund'un evinde Herta Berlin'i 2-0 yendiği karşılaşmada takımının 2. golüne imza atan milli oyuncumuz gösterdiği başarılı performans ile Bundesliga'da 2. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:58
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