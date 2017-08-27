Nuri Şahin attı, Dortmund kazandı

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 15'inci dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'la 1-0 öne geçti, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı-siyahlı ekip, milli oyuncu Nuri Şahin'in 57'nci dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, maç 2-0'lık Dortmund galibiyetiyle tamamlandı.



NURİ İLK 11'DE, ÖMER YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI

Milli oyuncularımızdan Nuri Şahin mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika forma giydi ve bir de gol attı. Maça yedek kulübesinde başlayan Ömer

Toprak 40. dakikada Sokratis'in yerine oyuna dahil oldu. Emre Mor ise maç kadrosuna alınmadı.



YUNUS'LU WOLFSBURG, DEPLASMANDA GÜLDÜ

Öte yandan günün bir diğer maçında Wolfsburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 22'nci dakikada Daniel Didavi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.



Milli oyuncumuz Yunus Mallı, maça 72'nci dakikada golü atan Didavi'nin yerine dahil oldu.



Bundesliga'da günün diğer maçlarının sonuçları şu şekilde:



Augsburg - Mönchengladbach: 2-2

Bayer Leverkusen - Hoffenheim: 2-2

Stuttgart - Mainz 05: 1-0

Werder Bremen - Bayern München: 0-2