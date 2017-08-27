 Lewa atıyor, Bayern kazanıyor – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Lewa atıyor, Bayern kazanıyor

    Lewa atıyor, Bayern kazanıyor

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nin () son şampiyonu , ikinci hafta mücadelesinde 'i 2-0 mağlup etti.

    Puanı bulunmayan ile deplasmanda karşılaşan Bavyera temsilcisi, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 72 ve 75. dakikalarında Robert Lewandowski'nin attığı gollerle sezona 2'de 2 yaparak başladı.

    kariyerindeki 154. golünü atan 29 yaşındaki Lewandowski, aktif futbolcular arasındaki en skorer isim olan Mario Gomez ile gol sayısını eşitledi.

    Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Hoffenheim, deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı ve puanını dörde çıkardı. Mücadelede iki kez geriye düşen Hoffenheim'in gollerini Andrej Kramaric ve Mark Uth attı.

    Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

    Augsburg - Mönchengladbach: 2-2

    Eintracht Frankfurt - Wolfsburg: 0-1

    Stuttgart - Mainz 05: 1-0

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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