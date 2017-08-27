Lewa atıyor, Bayern kazanıyor
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son şampiyonu Bayern Münih, ikinci hafta mücadelesinde Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti.
Puanı bulunmayan Werder Bremen ile deplasmanda karşılaşan Bavyera temsilcisi, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 72 ve 75. dakikalarında Robert Lewandowski'nin attığı gollerle sezona 2'de 2 yaparak başladı.
Bundesliga kariyerindeki 154. golünü atan 29 yaşındaki Lewandowski, aktif futbolcular arasındaki en skorer isim olan Mario Gomez ile gol sayısını eşitledi.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Hoffenheim, deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı ve puanını dörde çıkardı. Mücadelede iki kez geriye düşen Hoffenheim'in gollerini Andrej Kramaric ve Mark Uth attı.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Augsburg - Mönchengladbach: 2-2
Eintracht Frankfurt - Wolfsburg: 0-1
Stuttgart - Mainz 05: 1-0
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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