Leipzig farklı kazandı!
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. hafta mücadelesinde ağırladığı Freiburg'u 4-1 mağlup etti.
Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanan müsabakada Freiburg, Florian Niederlechner'in 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48 ve 71. dakikalarda Timo Werner, 55. dakikada Willi Orban ve 80. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Bruma'nın attığı gollerle skoru 4-1'e getirdi.
Freiburg'da Nicolas Höfler 81. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol olmayınca Leipzig, Freiburg'u 4-1 yendi.
Bundesliga'da ikinci hafta sonunda Leipzig 3 puana ulaşırken, Freiburg bir puanda kaldı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:55
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 6
Yorum
Ahmet Doğru söyle bir ay önce onu satanı bizde satarız dedin mi, demedin mi?
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Penaltı isyanı!
Toplam 15
Yorum
merlin buz gibi penaltı.Trabzonlu oyuncu yükselirken rakip oyuncunun omuzuna baskı yapıyor.Faul olan pozisyon ceza alanı içinde penaltı...
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 6
Yorum
gsli daha geçen sezon bile bu adamın takımda tutulması hataydı, yok efendim sneijder nasıl gidermiş, al bakalım sana sneijder.
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