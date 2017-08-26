Lewa atıyor, Bayern kazanıyor

Puanı bulunmayan Werder Bremen ile deplasmanda karşılaşan Bavyera temsilcisi, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 72 ve 75. dakikalarında Robert Lewandowski'nin attığı gollerle sezona 2'de 2 yaparak başladı.

Bundesliga kariyerindeki 154. golünü atan 29 yaşındaki Lewandowski, aktif futbolcular arasındaki en skorer isim olan Mario Gomez ile gol sayısını eşitledi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Hoffenheim, deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı ve puanını dörde çıkardı. Mücadelede iki kez geriye düşen Hoffenheim'in gollerini Andrej Kramaric ve Mark Uth attı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Augsburg - Mönchengladbach: 2-2

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg: 0-1

Stuttgart - Mainz 05: 1-0