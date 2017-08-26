Lewa atıyor, Bayern kazanıyor
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son şampiyonu Bayern Münih, ikinci hafta mücadelesinde Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti.
Puanı bulunmayan Werder Bremen ile deplasmanda karşılaşan Bavyera temsilcisi, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 72 ve 75. dakikalarında Robert Lewandowski'nin attığı gollerle sezona 2'de 2 yaparak başladı.
Bundesliga kariyerindeki 154. golünü atan 29 yaşındaki Lewandowski, aktif futbolcular arasındaki en skorer isim olan Mario Gomez ile gol sayısını eşitledi.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Hoffenheim, deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı ve puanını dörde çıkardı. Mücadelede iki kez geriye düşen Hoffenheim'in gollerini Andrej Kramaric ve Mark Uth attı.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Augsburg - Mönchengladbach: 2-2
Eintracht Frankfurt - Wolfsburg: 0-1
Stuttgart - Mainz 05: 1-0
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:40
-
Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
-
De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
-
''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
Lewa atıyor, Bayern kazanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.