Emre Mor'dan flaş karar

Borussia Dortmund'da futbol yaşamını sürdüren Milli oyuncumuz Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile yollarını ayırdı.

İddialara göre; kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemeyen Emre Mor, Özcan'ın Süper Lig ekipleriyle temas kurmasından rahatsız oldu. Kariyerine Avrupa'nın büyük liglerinde devam etmek isteyen genç oyuncu, Inter temaslarının kesilmesi ile de hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Emre Mor'un Inter transferinin menajer ücretindeki anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. Emre ve ailesinin, gelişmelerden duyduğu rahatsızlık sonrasında bu kararı verdiği öğrenildi.



Menajer Muzzi Özcan'dan gelişmeler sonrası flaş açıklama geldi. Özcan, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:



