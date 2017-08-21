 Emre Mor'dan flaş karar – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Emre Mor'dan flaş karar

    Emre Mor'dan flaş karar

    Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile yollarını ayırma kararı aldı.

    Borussia Dortmund'da futbol yaşamını sürdüren Milli oyuncumuz Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile yollarını ayırdı.

    İddialara göre; kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemeyen Emre Mor, Özcan'ın Süper Lig ekipleriyle temas kurmasından rahatsız oldu. Kariyerine Avrupa'nın büyük liglerinde devam etmek isteyen genç oyuncu, Inter temaslarının kesilmesi ile de hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

    Emre Mor'un Inter transferinin menajer ücretindeki anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. Emre ve ailesinin, gelişmelerden duyduğu rahatsızlık sonrasında bu kararı verdiği öğrenildi.

    Menajer Muzzi Özcan'dan gelişmeler sonrası flaş açıklama geldi. Özcan, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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