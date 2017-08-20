Gol sevinci pahalıya patladı!
Bundesliga ekiplerinden Hamburg'da forma giyen Nicolai Müller, gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalacak.
Müller, Hamburg'un sahasında Augsburg'u 1-0 yendiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Alman futbolcu, 8. dakikada fileleri havalandırmasının ardından yaşadığı gol sevinci sırasında sağ çapraz bağlarından sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ameliyat edilecek Müller'in 7 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:16
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Koltuk rezaleti
Toplam 2
Yorum
süleyman Babası Ankara'yı, oğlu stadı kirletti...
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Nasri’ye coşkulu karşılama
Toplam 5
Yorum
Super transfer Çok güzel bi transfer hayırlı olsun ve TÜRKİYE ligine yakışan bi futbolcu tebrikler Antalyaspor
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 11
Yorum
bjktufan alınan oyuncular hep yaşlı malesef halbuki şenol hoca varken talisca gibi transferlerle yüksek bonservis gelirleri de elde edilebilir
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