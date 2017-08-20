 Gol sevinci pahalıya patladı! – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Gol sevinci pahalıya patladı!

    Gol sevinci pahalıya patladı!

    Bundesliga ekiplerinden Hamburg'da forma giyen , gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalacak.

    Müller, Hamburg'un sahasında Augsburg'u 1-0 yendiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.

    Alman futbolcu, 8. dakikada fileleri havalandırmasının ardından yaşadığı gol sevinci sırasında sağ çapraz bağlarından sakatlandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ameliyat edilecek Müller'in 7 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:16
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