Dortmund farklı başladı
Almanya Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.
Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan deplasman ekibi 22'de Christian Pulisic ve 27'de Marc Bartra'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da kontrolü kaybetmeyen sarı-siyahlı ekip, 60'da Pierre-Emerick Aubameyang ile farkı 3'e çıkardı. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, Borussia Dortmund sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış oldu.
NURİ ŞAHİN İLK 11'DE BAŞLADI
Milli oyuncularımızdan Nuri Şahin, maça Dormund formasıyla ilk 11'de başlayıp 90 dakika süre alırken, maça yedek kulübesinde başlayan Ömer Toprak forma şansı bulamadı. Transfer görüşmelerini sürdüren Emre Mor ise kadroya alınmadı.
Ev sahibi ekipte Yunus Mallı süre bulamazken, eski Beşiktaşlı golcü oyuncu Mario Gomez, 90 dakika sahada kaldı.
Bundesliga'nın 16.30 seansında oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:
Hamburg - Augsburg: 1-0
Hertha Berlin - Stuttgart: 2-0
Hoffenheim - Werder Bremen: 1-0
Mainz 05 - Hannover 96: 0-1
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:45
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Tudor: Aynı hırsı istiyorum
Toplam 2
Yorum
buğra atasoy galatasaray mentel yönden çok daha iyi bir takım galatsarayın rahatça alabileceği bir maç ama bu futbol belli olmaz
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Denayer transferi hakkında konuştu
Toplam 5
Yorum
buğra atasoy denayer gelse çok faydalı olur defansımızın daha iyi olması lazım bu takımın kalitesi için
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Van der Wiel, Cagliari'ye kiralandı
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER İYİ VE KALİTELİ FUTBOLCUYDU AMA PROBLEMLER ÇÖZÜLMEDİ GİTTİ
Dortmund farklı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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