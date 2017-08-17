Hasar 500 Euro, ceza 90 bin Euro

Dortmund'un Portekizli futbolcusu Raphael Guerrero sadece 500 Eurol'uk hasarın meydana geldiği bir trafik kazası yüzünden 90 bin Euro ödemeye mahkum edildi.



Guerreiro geçtiğimiz yılın kasım ayında dikkatsizlik sonucu bir kaza yaptı. Dortmund'un Portekizli yıldızı Raphael Guerreiro, kaza yerini terk ettiği için 120 bin euro para cezası ve dokuz ay ehliyetin el koyma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.



Arabası ile bir kavşakta "öncelik sağdan gelenindir" kuralına dikkat etmedi ve başka bir araba ile çarpıştı. Bir kadının kullandığı araçta yaklaşık 500 Euro'luk hasar meydana geldi.



Çarpışmadan sonra arabasından inip ne olduğuna bakan Guerrero, karşı taraf ile hiç bir şey konuşmadan kaza yerinden uzaklaştı. Futbolcu hakkında, kaza yerinden kaçmak suçundan dava açıldı.



Avukatı futbolcuyu şöyle savundu: "Almanca konuşamadığı için paniğe kapılıp olay yerinen ayrılmış, kısa süre sonra hatasını farketmiş. Hemen menajerini aramış ama ulaşamamış. Ulaştıktan sonra da birlikte polise giderek ifade vermiş."



Hasarın hemen ödendiğini belirten avukat, herkesin başına gelebilecek böyle bir kaza nedeniyle futbolcunun cezalandırılmamasını istedi.

Hakim, Guerrero'nun kaza sonrası kaçtığının sabit olması nedeniyle futbolcuyu 90 bin Euro cezaya çarptırdı. Futbolcu 9 ayrı yardım kuruluşuna onar bin Euro ödeyecek.