Hasar 500 Euro, ceza 90 bin Euro
Dortmund'un Portekizli futbolcusu Raphael Guerreiro yaptığı trafik kazası sonucu 9 ayrı yardım kuruluşuna 10'ar bin Euro ödeyecek.
Dortmund'un Portekizli futbolcusu Raphael Guerrero sadece 500 Eurol'uk hasarın meydana geldiği bir trafik kazası yüzünden 90 bin Euro ödemeye mahkum edildi.
Guerreiro geçtiğimiz yılın kasım ayında dikkatsizlik sonucu bir kaza yaptı. Dortmund'un Portekizli yıldızı Raphael Guerreiro, kaza yerini terk ettiği için 120 bin euro para cezası ve dokuz ay ehliyetin el koyma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Arabası ile bir kavşakta "öncelik sağdan gelenindir" kuralına dikkat etmedi ve başka bir araba ile çarpıştı. Bir kadının kullandığı araçta yaklaşık 500 Euro'luk hasar meydana geldi.
Çarpışmadan sonra arabasından inip ne olduğuna bakan Guerrero, karşı taraf ile hiç bir şey konuşmadan kaza yerinden uzaklaştı. Futbolcu hakkında, kaza yerinden kaçmak suçundan dava açıldı.
Avukatı futbolcuyu şöyle savundu: "Almanca konuşamadığı için paniğe kapılıp olay yerinen ayrılmış, kısa süre sonra hatasını farketmiş. Hemen menajerini aramış ama ulaşamamış. Ulaştıktan sonra da birlikte polise giderek ifade vermiş."
Hasarın hemen ödendiğini belirten avukat, herkesin başına gelebilecek böyle bir kaza nedeniyle futbolcunun cezalandırılmamasını istedi.
Hakim, Guerrero'nun kaza sonrası kaçtığının sabit olması nedeniyle futbolcuyu 90 bin Euro cezaya çarptırdı. Futbolcu 9 ayrı yardım kuruluşuna onar bin Euro ödeyecek.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:56
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Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor
Toplam 55
Yorum
veysel yılmaz selcuk inan beşiktaşa gelirse çıldırırım gs hiç bir şey yapmayan sadece yan pas yapan 33 yaşındaki adamı istemeyiz
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Persie başlayacak Soldado bitirecek
Toplam 5
Yorum
Enda RVP biraz peşpeşe maç oynasın sakatlık olmazsa kendini bulacaktır.
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Martin Skrtel’e Ada’dan talip
Toplam 7
Yorum
Enda Çok kaliteli kesinlikle bırakılmamalı. Bu yaştaki bi futbolcudan para kazanmak mantıklı gibi görünse de kesinlikle kalmalı.
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