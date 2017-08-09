 "İzin verdik" – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    "İzin verdik"

    "İzin verdik"

    Borussia Dortmund'dan Emre Mor açıklaması: "Geleceğiyle ilgili görüşme yapması için izin verdik"

    Alman ekibinin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Emre Mor, takım fotoğrafı çekimlerinden çıkarıldı. Oyuncuya son transfer görüşmelerini yapması için izin verildi" ifadelerine yer verildi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:20
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