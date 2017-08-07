Ömer Toprak'ın şanssızlığı
Almanya'da Borussia Dotmund forması giyn milli futbolcu Ömer Toprak hazırlık maçında sakatlık yaşadı.
Borussia Dortmund'un Rot-Weiss Erfurt'u 5-2 yendiği hazırlık maçında Ömer Toprak'ın burnu kırıldı.
Sahaya kaptan olarak çıkan Ömer, mücadelenin son bölümünde girdiği bir pozisyonda burnuna aldığı darbe ile yerde kaldı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Milli futbolcu için maç sonu yapılan açıklamada burnunda kırık meydana geldiği ifade edildi.
Öte yandan Dortmund'da sakatlıkları süren Emre Mor ve Nuri Şahin hazırlık maçında forma giyemedi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:16
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 1
Yorum
sami sayin baskan gerekiyorsa paramiz var diyorsun, acilen persi, aatif, koybasi, ozan, sener, fernandao gitmeli, yerlerine de iyi adam alinmali
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Başakşehir'den Süper Kupa twiti!
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Yorum
evet süper ligdede şampiyondunuz ya ama işte tff hakkınızı yedi şampiyonluğu bjk ye verdi ve işte dün adalet yerini buldu
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Daha tempolu olmalıyız
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Yorum
juan Rüyanda kapatırsın. Geçen sene FB GS da çöp oyuncular vardı bu sene öyle olmayacak. Başakşehirde seviye atladı. Şampiyon olamazsınız artık.
Ömer Toprak'ın şanssızlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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