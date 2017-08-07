 Ömer Toprak'ın şanssızlığı – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'ın şanssızlığı

    <a href="/index/omer-toprak?id=c394ad08-d0c4-46b4-97cc-8c39b218ca15" class="" rel="tag">Ömer Toprak</a>'ın şanssızlığı

    Almanya'da Borussia Dotmund forması giyn milli futbolcu hazırlık maçında sakatlık yaşadı.

    Borussia Dortmund'un Rot-Weiss Erfurt'u 5-2 yendiği hazırlık maçında 'ın burnu kırıldı.

    Sahaya kaptan olarak çıkan Ömer, mücadelenin son bölümünde girdiği bir pozisyonda burnuna aldığı darbe ile yerde kaldı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Milli futbolcu için maç sonu yapılan açıklamada burnunda kırık meydana geldiği ifade edildi.

    Öte yandan Dortmund'da sakatlıkları süren Emre Mor ve Nuri Şahin hazırlık maçında forma giyemedi.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:16
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