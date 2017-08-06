Almanya'nın 'Süper'i Bayern

Signal Iduna park'ta oynanan maça iyi başlayan Dortmund oldu. 12. dakikada Pulusic ile öne geçen ev sahibine 18. dakikada Lewandowski karşılık verdi. 72. dakikada Bayern çok önemli bir fırsatı kullanamadı, dönen topta rakip defansı eksik yakalayan Aubemeyang güzel bir vuruşla Dortmund'u tekrar öne geçirdi. Ancak 88'de Burki'nin hatası sonucu skora bir kez daha denge geldi. Maç bu skorla sona erdi. Penaltılar sonunda rakibini 6-5 yenen Bayern Süper Kupa'nın sahibi oldu.