Almanya'nın 'Süper'i Bayern
Almanya Süper Kupası'nın şampiyonu Bayern oldu. Dortmund karşısında 2 kez yenik duruma düşen Bavyera ekibi, penaltılar sonunda gülen taraf oldu.
Signal Iduna park'ta oynanan maça iyi başlayan Dortmund oldu. 12. dakikada Pulusic ile öne geçen ev sahibine 18. dakikada Lewandowski karşılık verdi. 72. dakikada Bayern çok önemli bir fırsatı kullanamadı, dönen topta rakip defansı eksik yakalayan Aubemeyang güzel bir vuruşla Dortmund'u tekrar öne geçirdi. Ancak 88'de Burki'nin hatası sonucu skora bir kez daha denge geldi. Maç bu skorla sona erdi. Penaltılar sonunda rakibini 6-5 yenen Bayern Süper Kupa'nın sahibi oldu.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:27
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
Almanya'nın 'Süper'i Bayern haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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