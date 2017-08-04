Badstuber imzayı attı
Daha önce Beşiktaş ile adı anılan ve son günlerde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Holger Badstuber, Stuttgart ile anlaştı.
Almanya'nın en ümit vadeden savunmacılarından biri olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen seviyeye ulaşamayan Holger Badstuber, Bayern Münih tarafından serbest bırakılmıştı.
Holger Badstuber daha önce 2000-2002 yılları arasında formasını giydiği Stuttgart ile anlaştı.
Geçen sezonun devre araında Schalke 04'e kiralık olarak giden Badstuber, Stuttgart ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Badstuber yaptığı açıklamada, "Nereden geldiğinizi unutmamalısınız. Stuttgart ile aramda özel bir bağ var." dedi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:38
-
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu
Toplam 48
Yorum
çok komik normalde o takımları bilmeyip bjk sayesinde öğrendiysen,futbolu hiç bilmeden takip etmişsin.bjk ye çok şey borçlusun.
-
G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 28
Yorum
faruk süren susmalı kardeşim sen değilmisin 2000 yılında görevi bırakan. bak aziz 20 yıldır görev yapıyor. hem kaçıyorsunuz hem konuşuyorsunuz ayıptır bu
-
Beşiktaş'tan iki yıldıza servet!
Toplam 42
Yorum
Bjk Nİye euro olarak değilde milyon olarak hesaplıyorsunuz :) Gsnin Fbnin harcadığı bunun 4 katı ayrıca biz şampiyonlar liginde oynayacağız :)
Badstuber imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.