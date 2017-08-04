 Badstuber imzayı attı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    imzayı attı

    Badstuber imzayı attı

    Daha önce Beşiktaş ile adı anılan ve son günlerde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Holger , Stuttgart ile anlaştı.

    Almanya'nın en ümit vadeden savunmacılarından biri olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen seviyeye ulaşamayan Holger , Bayern Münih tarafından serbest bırakılmıştı.

    Holger Badstuber daha önce 2000-2002 yılları arasında formasını giydiği Stuttgart ile anlaştı.

    Geçen sezonun devre araında Schalke 04'e kiralık olarak giden Badstuber, Stuttgart ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Badstuber yaptığı açıklamada, "Nereden geldiğinizi unutmamalısınız. Stuttgart ile aramda özel bir bağ var." dedi.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:38
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