Badstuber imzayı attı

Almanya'nın en ümit vadeden savunmacılarından biri olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen seviyeye ulaşamayan Holger Badstuber, Bayern Münih tarafından serbest bırakılmıştı.



Holger Badstuber daha önce 2000-2002 yılları arasında formasını giydiği Stuttgart ile anlaştı.

Geçen sezonun devre araında Schalke 04'e kiralık olarak giden Badstuber, Stuttgart ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Badstuber yaptığı açıklamada, "Nereden geldiğinizi unutmamalısınız. Stuttgart ile aramda özel bir bağ var." dedi.