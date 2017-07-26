İşte Emre'nin kaderini belirleyecek 4 maç
Yeni sezon öncesi hazırlık kampı çalışmalarını İsviçre'nin Bad Ragaz kentinde sürdüren Borussia Dortmund'da Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı ama Teknik Direktör Peter Bosz yapacakları dört maçın sonucunda milli futbolcu için kararını vereceği öğrenildi.
Alman ekibinin Çin'de yaptığı hazırlık karşılaşmalarında attığı goller ve oynadığı futbolla göz dolduran Emre Mor, daha sonrasında oynanan maçlarda beklenilen performansın altında kalmıştı. Borussia Dortmund, Alman ligi Bundeliga başlamadan önce 4 hazırlık maçı ve Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.
İşte Emre Mor'un kaderinin belirleneceği dört hazırlık maçı:
28 TEMMUZ CUMA
Dortmund-Espanyol
1 AĞUSTOS SALI
Dortmund-Atalanta
5 AĞUSTOS CUMARTESİ
Dortmund-Bayern Münih (Süper Kupa)
6 AĞUSTOS PAZAR
Dortumund-Rotweiss Essen
15 AĞUSTOS SALI
Dortmund-Zwickau
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:02
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
eleman GELIYOR GELIYOR.at artik imzani gel biran önce
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
sek helal kebabçı celal
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 49
Yorum
kaya ben sneijderi göndermem tabi ama yeni gelen bir topçuyu da linç etmem adamın ne suçu var verdin parayı aldın. Taraftarda linç etti. Yakışmad
İşte Emre'nin kaderini belirleyecek 4 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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