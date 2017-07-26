İşte Emre'nin kaderini belirleyecek 4 maç

Alman ekibinin Çin'de yaptığı hazırlık karşılaşmalarında attığı goller ve oynadığı futbolla göz dolduran Emre Mor, daha sonrasında oynanan maçlarda beklenilen performansın altında kalmıştı. Borussia Dortmund, Alman ligi Bundeliga başlamadan önce 4 hazırlık maçı ve Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.



İşte Emre Mor'un kaderinin belirleneceği dört hazırlık maçı:

28 TEMMUZ CUMA

Dortmund-Espanyol

1 AĞUSTOS SALI

Dortmund-Atalanta



5 AĞUSTOS CUMARTESİ

Dortmund-Bayern Münih (Süper Kupa)

6 AĞUSTOS PAZAR

Dortumund-Rotweiss Essen

15 AĞUSTOS SALI

Dortmund-Zwickau