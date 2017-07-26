 İşte Emre'nin kaderini belirleyecek 4 maç – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    İşte Emre'nin kaderini belirleyecek 4 maç

    İşte Emre'nin kaderini belirleyecek 4 maç

    Yeni sezon öncesi hazırlık kampı çalışmalarını İsviçre'nin Bad Ragaz kentinde sürdüren Borussia Dortmund'da Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı ama Teknik Direktör Peter Bosz yapacakları dört maçın sonucunda milli futbolcu için kararını vereceği öğrenildi.

    Alman ekibinin Çin'de yaptığı hazırlık karşılaşmalarında attığı goller ve oynadığı futbolla göz dolduran Emre Mor, daha sonrasında oynanan maçlarda beklenilen performansın altında kalmıştı. Borussia Dortmund, Alman ligi Bundeliga başlamadan önce 4 hazırlık maçı ve Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.

    İşte Emre Mor'un kaderinin belirleneceği dört hazırlık maçı:

    28 TEMMUZ CUMA
    Dortmund-Espanyol

    1 AĞUSTOS SALI
    Dortmund-Atalanta

    5 AĞUSTOS CUMARTESİ
    Dortmund-Bayern Münih (Süper Kupa)

    6 AĞUSTOS PAZAR
    Dortumund-Rotweiss Essen

    15 AĞUSTOS SALI
    Dortmund-Zwickau

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:02
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