 Kicker dergisinden Emre Mor iddiası – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Kicker dergisinden iddiası

    Kicker dergisinden Emre Mor iddiası

    Borussia Dortmund'da bu sezon kalıp kalmayacağı merak edilen 'un kaderi, Alman kulübündün yarın başlayacak olan bir haftalık İsviçre kampından sonra belli olacağı belirtildi.

    Milli futbolcunun takımdaki kaderi yarın başlayacak olan kamp sonrasına kaldı

    Alman Spor Dergisi Kicker'in internet sitesinden verdiği bir haberinde, genç yıldız 'un Dortmud'da henüz yerinin garanti olmadığı yönünde.

    Kicker haberinde, "Dortmund'un Asya kampı(Çin-Japonya) sırasında Emre Mor'un iyi bir performans ortaya koydu, hızlı çalımlarıyla göze hoş gelen hareketler sergiledi. Urawa maçında daha iyi bir çıkış göstererek, iki de gol atmıştı. Ama Emre Mor, son günlerde aynı başarısından uzak bir durumda. Bochum ile yapılan ve 2-2 biten maçta, kendisinden bekleneni ortaya koyamadı" yorumunu yaptı.

    "Mükemmel yeteneğe sahip olan Emre Mor, ne zaman topu ayağından çıkartacağını ve ne zaman şut atacağının kararsızlığı içinde. Geldiğinden beri de bunların cevabını bulmuş sayılmaz" yorumunu yapan Kicker, Borussia Dortmund'un Zorc'un, Emre Mor ile ilgili şu sözlerine de yer verdi:"Bir profesyonel oyuncu grubumuz var, durumları Spor Direktörü Michael net değil, Emre Mor'da o oyunculardan birisi. Bu oyuncuların, performansı, son durumu incelenecek. İsviçre'nin Bad Ragaz kentinde, 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arası son hazırlık kampımız olacak. Emre Mor da, diğerleri gibi forma şansı ve takımda ki yeri için kendini göstermeli. Kadro bu kamp ile belirlenecek".

    EMRE MOR'UN BOCHUM MAÇI PERFORMANSI:

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:18
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