Dortmund, Türk teknik adamın bileğini bükemedi

İsmail Atalan'ın çalıştırdığı VFL Bochum ile Borussia Dortmund arasında Vonovia Ruhrstadion'da oynanan karşılaşmayı, 27 bin 600 futbol sever tribünden takip etti.



11 Temmuz 2017 tarihinde VFL Bochum'da göreve başlayan İsmail Atalan, ilk ciddi sınavında Borussia Dortmund'a yenilmedi.

Maç öncesi Alman spor basınına "Ben her maçı kazanmak isterim, Borussia Dortmund maçı da dahil" açıklamasında bulunan VFL Bochum Teknik Direktörü İsmail Atalan, bugün ilk kez Borussia Dortmund mücadelesi ile takımının başında maça çıktı.



Milli oyunculardan Ömer Toprak ve Emre Mor maça ilk 11'de başlarken, diğer bir milli oyuncumuz Nuri Şahin yedek kaldı. İsmail Atalan'ın Türk öğrencilerinden Görkem Sağlam da, Borussia Dortmund karşında ilk 11'de maça başlarken, diğer bir oyuncu Selim Gündüz ise, karşılaşmanın 46. dakikasında Alexander Merkel'in yerine oyuna dahil oldu.



VFL Bochum, maçın 21. dakikasında Stefano Celozzi ile 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 55. dakikasında ev sahibi ekip bu kez Anthony Losilla'nin ayağından bulduğu golle 2-0 öne geçti. Maçın 84. dakikasına kadar iki farklı üstünlüğünü koruyan VFL Bochum, 85. dakikada Gonzalo Castro ve 89. dakikada Christian Pulisic'in gollerine engel olamayınca maçta durum 2-2'ye geldi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma da bu skorla sona erdi.