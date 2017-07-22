 Aubameyang'ın yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Aubameyang'ın yeni adresi belli oldu

    Aubameyang'ın yeni adresi belli oldu

    Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Pierre - Emerick Aubameyang'ın yeni adresi Çin olacak.

    Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da uzun süredir gitti gidecek söylentileriyle anılan yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Çin'e gideceği açıklandı.

    Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre, Pierre-Emerick Aubameyang Çin 1. Lig ekiplerinden Tianjin Quanjian Kulübü ile anlaşmaya vardı ve Ocak ayı itibariyle Dortmund'a veda edecek. "Dortmund'un starı Aubameyang Ocak itibariyle Çin'de" başlığı ile transfer haberini okuyucularına aktaran Bild, yıldız oyuncu için Çin kulübünün 70 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

    Öte yandan Pierre-Emerick Aubameyang'ın mukavelesinin 2020 yılına kadar olacağı kaydedildi.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:34
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