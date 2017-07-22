Aubameyang'ın yeni adresi belli oldu
Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Pierre - Emerick Aubameyang'ın yeni adresi Çin olacak.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da uzun süredir gitti gidecek söylentileriyle anılan yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Çin'e gideceği açıklandı.
Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre, Pierre-Emerick Aubameyang Çin 1. Lig ekiplerinden Tianjin Quanjian Kulübü ile anlaşmaya vardı ve Ocak ayı itibariyle Dortmund'a veda edecek. "Dortmund'un starı Aubameyang Ocak itibariyle Çin'de" başlığı ile transfer haberini okuyucularına aktaran Bild, yıldız oyuncu için Çin kulübünün 70 milyon euro ödeyeceğini yazdı.
Öte yandan Pierre-Emerick Aubameyang'ın mukavelesinin 2020 yılına kadar olacağı kaydedildi.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:34
-
Yusuf Erdoğan ayrılmayabilir
Toplam 8
Yorum
cihanfx verin bjk 1 yıl kiralık oynasın şenol hocayla takılsın futbolu gelişir hiç olmazsa
-
Strinic tamam!
Toplam 3
Yorum
sedat yani iyi o kadarda değil ama
-
Negredo’ya sıkı markaj
Toplam 7
Yorum
BJK LI BG DEN BERBATOV ALIN GOLCU HEM MAC BASI ODENIR HEM DE SERBEST
Aubameyang'ın yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.