 Aubameyang için birkaç gün... – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Aubameyang için birkaç gün...

    Aubameyang için birkaç gün...

    Borussia Dortmund, golcü oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımdan ayrılması için sadece birkaç günü kaldığını açıkladı.

    Chelsea, Liverpool, AC Milan ve bazı Çin ekiplerinin peşinde olduğu bilinen Aubameyang için Alman ekibinin CEO'su Hans-Joachim Watzke bir açıklama yaptı.

    Watzke "Henüz oyuncu için bir teklif almadık. Talipleri olduğunu biliyorsunuz ama birkaç gün içerisinde resmi teklif gelmezse daha sonra gelen teklifleri geri çevireceğiz" derken, "Şahsen ben Aubameyang'ın kalmasını istiyorum. Elbette burada elde ettiğinden daha büyük başarılar kazanacağı takımlara gitmek isteyecektir. Ama benim dileğim ayrılmaması yönünde" sözleriyle 28 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasını istediğini dile getirdi.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:55
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