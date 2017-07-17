Aubameyang için birkaç gün...
Borussia Dortmund, golcü oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımdan ayrılması için sadece birkaç günü kaldığını açıkladı.
Chelsea, Liverpool, AC Milan ve bazı Çin ekiplerinin peşinde olduğu bilinen Aubameyang için Alman ekibinin CEO'su Hans-Joachim Watzke bir açıklama yaptı.
Watzke "Henüz oyuncu için bir teklif almadık. Talipleri olduğunu biliyorsunuz ama birkaç gün içerisinde resmi teklif gelmezse daha sonra gelen teklifleri geri çevireceğiz" derken, "Şahsen ben Aubameyang'ın kalmasını istiyorum. Elbette burada elde ettiğinden daha büyük başarılar kazanacağı takımlara gitmek isteyecektir. Ama benim dileğim ayrılmaması yönünde" sözleriyle 28 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasını istediğini dile getirdi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:55
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Başkan maça gitmiyor
Toplam 11
Yorum
engin sezgin Tudor a fazla güvenmesinin kurbanı oldu.Tudor küçük takımların hocası olur ancak.
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Savunmacılar kasayı doldurdu
Toplam 1
Yorum
helal olsun yönetmek sadece oyuncu almak değil aynı zamanda bir çok şeyi yönetmektir.bu yüzden fikret orman büyük iş yaptı.beşiktaş çok iyi konum geldi.
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 34
Yorum
fb bu çocugu bir kaç defa izledim canlı çok iyi transfer.sans verilirse orta sahada çok iş yapar.sonunda genç bir yeetenek alındı
Aubameyang için birkaç gün... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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