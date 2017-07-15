 Kagawa 2020'ye kadar Dortmund'da – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kagawa 2020'ye kadar Dortmund'da

    Kagawa 2020'ye kadar Dortmund'da

    Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Shinji Kagawa'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, milli Japon oyuncunun sözleşme süresinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

    Borussia Dortmund kariyeri boyunca iki şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, imza töreninde yaptığı açıklamada, Alman temsilcisinde görevine devam edeceği için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

    Japonya'nın Osaka takımından 2010'da Borussia Dortmund'a transfer olan Kagawa, 2012-14 yılları arasında Manchester United'da forma giymesinin ardından eski kulübüne dönmüştü.

    Japon orta saha oyuncusu, Alman temsilcisinde çıktığı 185 karşılaşmada 54 gol kaydetti.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:52
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