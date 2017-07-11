 İsmail Atalan, VFL Bochum'da ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    , VFL Bochum'da ilk antrenmanına çıktı

    İsmail Atalan, VFL Bochum'da ilk antrenmanına çıktı

    VFL Bochum'un başına getirilen , yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

    Bugün öğlen saatlerinde VFL Bochum Kulübü tarafından yapılan basın toplantısıyla yeni teknik direktör olarak tanıtılan , toplantının hemen ardından VFL Bochum'un yeni sezon fotoğraf çekimine, tüm futbolcu ve teknik heyetle katılarak poz verdi. Atalan daha sonra TSİ 16.00'da VFL Bochum takımının başında ilk antrenmanına çıktı. İsmail Atalan'a antrenman sırasında Alman spor medyası yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda taraftar da kendisini izlemek için antrenman sahasına geldi. Saha içinde ara sıra yardımcılarıyla konuşan İsmail Atalan, ayrı ayrı gruplar halinde çalışan futbolcuları dikkatle takip etti.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:58
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