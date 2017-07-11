İsmail Atalan, VFL Bochum'da ilk antrenmanına çıktı
VFL Bochum'un başına getirilen İsmail Atalan, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Bugün öğlen saatlerinde VFL Bochum Kulübü tarafından yapılan basın toplantısıyla yeni teknik direktör olarak tanıtılan İsmail Atalan, toplantının hemen ardından VFL Bochum'un yeni sezon fotoğraf çekimine, tüm futbolcu ve teknik heyetle katılarak poz verdi. Atalan daha sonra TSİ 16.00'da VFL Bochum takımının başında ilk antrenmanına çıktı. İsmail Atalan'a antrenman sırasında Alman spor medyası yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda taraftar da kendisini izlemek için antrenman sahasına geldi. Saha içinde ara sıra yardımcılarıyla konuşan İsmail Atalan, ayrı ayrı gruplar halinde çalışan futbolcuları dikkatle takip etti.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 18:58
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Kötü Zamanınızdı Kötü zamandan kastın ne Burak yoktu yere atamadı penaltı calmadı Azizin ayaklarına ağrılar düştü hekem odası basamadı aynen
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Düsseldorf'lu Güzide BASINIMIZ, yine konunun başlıgını içerigi ile karıştırmıs ! Sansasyon ararken, anlaşılmaz bir nedenle (!) olayı yine saptırmış !
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ManU'dan Rooney geçti
Toplam 1
Yorum
sami avupada oyuncunun yasina ve performansina bakarlar, yaslandi mi veya performansi dustu mu kim olursa olsun kapi disari ederler, dogru karar
İsmail Atalan, VFL Bochum'da ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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