İsmail Atalan, VFL Bochum'da ilk antrenmanına çıktı

Bugün öğlen saatlerinde VFL Bochum Kulübü tarafından yapılan basın toplantısıyla yeni teknik direktör olarak tanıtılan İsmail Atalan, toplantının hemen ardından VFL Bochum'un yeni sezon fotoğraf çekimine, tüm futbolcu ve teknik heyetle katılarak poz verdi. Atalan daha sonra TSİ 16.00'da VFL Bochum takımının başında ilk antrenmanına çıktı. İsmail Atalan'a antrenman sırasında Alman spor medyası yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda taraftar da kendisini izlemek için antrenman sahasına geldi. Saha içinde ara sıra yardımcılarıyla konuşan İsmail Atalan, ayrı ayrı gruplar halinde çalışan futbolcuları dikkatle takip etti.