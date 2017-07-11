Alman devine gitti
Bayern Münih, Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Bu transfer ile ekibimizin kalitesini daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.2014 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken ve o dönem 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan James Rodriguez, İspanyol deviyle çıktığı 111 maçta 36 gol, 41 asistlik performans sergiledi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:15
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G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
Toplam 4
Yorum
brawo iyi para verince genc telles ve brumalari bulursunuz ki gs bulduda bunlari gs. ama yok illaki 32nin üzerinde oyuncu olacak.
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G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
Toplam 4
Yorum
serdaryuksel şaka yapıyolar galiba :/ 4,5 milyon euro ne kadar yapıyo bilen yok galiba yaa ve bu adam 33 yaşında.. enteresan
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G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
Toplam 4
Yorum
muhammet 33 yaşında almayın genclere yönelin
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