 Alman devine gitti – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Alman devine gitti

    Alman devine gitti

    Bayern Münih, Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı 'i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

    Bayern Münih, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki 'i 2 yıllığına kiraladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, başarılı orta sahanın 30 Haziran 2019'a kadar Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "James çok yönlü bir oyuncu. O, gol yollarında önemli bir tehdit.

    Bu transfer ile ekibimizin kalitesini daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.2014 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken ve o dönem 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan James Rodriguez, İspanyol deviyle çıktığı 111 maçta 36 gol, 41 asistlik performans sergiledi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:15
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