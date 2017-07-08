Ömer Toprak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a transfer olan milli oyuncu Ömer Toprak, yeni takımı ile bugün ilk antrenmanına çıktı.
Tecrübeli oyuncu Ömer Toprak, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz yönetiminde yapılan ilk antrenmanda yer aldı. Kendi tesislerinde hazırlıklarına başlayan Borussia Dortmund'un ilk antrenmanında Ömer Toprak'ın yanı sıra yeni transferlerden Dan-Axel Zagadou da, bulundu. Sarı-siyahlı ekipte uzun süredir forma giyemeyen Mario Götze de, antrenmanda yer aldı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:23
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
Ahmet Kışlalı GS Adam için arpalıktı Rikerink- D.jong -Hafta sonları Dominik -ibizada gece kulübü 4 tane hoca yollama -son hocaya hakaret ettirmeler.
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
iyi herkesin dilinde sneijderin performansı hangi büyük takıma nasıl bi performans göstermişse eksik kalmış fenere boş beleş gol atmakla olmuyor
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Yeni uçaklar yola çıkıyor
Toplam 21
Yorum
yaşar ersoyu 32 yaşındaki oyuncularla geleceğin takımı kurulur mu?Onu bırakta acele sağ bek sol bek ön libero ve kanat transferlerini yap.
Ömer Toprak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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