 Ömer Toprak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

    <a href="/index/omer-toprak?id=c394ad08-d0c4-46b4-97cc-8c39b218ca15" class="" rel="tag">Ömer Toprak</a>, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

    Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a transfer olan milli oyuncu , yeni takımı ile bugün ilk antrenmanına çıktı.

    Tecrübeli oyuncu , Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz yönetiminde yapılan ilk antrenmanda yer aldı. Kendi tesislerinde hazırlıklarına başlayan Borussia Dortmund'un ilk antrenmanında 'ın yanı sıra yeni transferlerden Dan-Axel Zagadou da, bulundu. Sarı-siyahlı ekipte uzun süredir forma giyemeyen Mario Götze de, antrenmanda yer aldı.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:23
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