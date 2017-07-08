Tecrübeli oyuncu Ömer Toprak, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz yönetiminde yapılan ilk antrenmanda yer aldı. Kendi tesislerinde hazırlıklarına başlayan Borussia Dortmund'un ilk antrenmanında Ömer Toprak'ın yanı sıra yeni transferlerden Dan-Axel Zagadou da, bulundu. Sarı-siyahlı ekipte uzun süredir forma giyemeyen Mario Götze de, antrenmanda yer aldı.