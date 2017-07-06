Leipzig'den forvete takviye
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Fransız forvet Jean-Kevin Augustin'i renklerine bağladı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşmaya varıldığı ve 20 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya temsilcisi bu transfer için PSG'ye 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Augustin, geçen sezon PSG formasıyla 607 dakika süre almış ve 2 gole imza atmıştı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:18
-
Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak
Toplam 2
Yorum
Ufuk Artık eski sarı-lacivert-beyaz renkli formaları istiyoruz. Boliçli zamanlardaki gibi. her sene aynı formalar bıktık
-
Sneijder çıkmazı
Toplam 39
Yorum
FUTBOL USA DURSUN A. YILDIRIM'IN KANKASI, GS'YA PLANLI GELDI VE BITIRDI, SAMPIYON 4. YILDIZINI TAKAN TAKIMI DAGITTI CEBINIDE DOLDURDU . ARTIK KACICAK
-
Emenike resmen Komşu’da
Toplam 11
Yorum
xcvbn Alanyaspor bile derken? Alanyasporun yaptıgı nokta transferlerden 1tanesini yapsanız zaten yeter size. sen kimsin Alanyayı küçümsüyorsun
Leipzig'den forvete takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.