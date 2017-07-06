 Leipzig'den forvete takviye – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Leipzig'den forvete takviye

    Leipzig'den forvete takviye

    Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Fransız forvet 'i renklerine bağladı.

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşmaya varıldığı ve 20 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

    Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya temsilcisi bu transfer için PSG'ye 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

    Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Augustin, geçen sezon PSG formasıyla 607 dakika süre almış ve 2 gole imza atmıştı.


    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leipzig'den forvete takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.