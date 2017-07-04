 Matthias Ginter, B. M'Gladbach'ta – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Matthias Ginter, B. M'Gladbach'ta

    Matthias Ginter, B. M'Gladbach'ta

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden , 23 yaşındaki Matthias Ginter'i renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Alman defans oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirilirken mukavelenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

    Alman basını, 'ın Ginter için Borussia Dortmund'a 17 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

    2014'ten beri Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da oynayan Ginter, takımıyla geçen sezon 42 maçta forma giymişti.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:26
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