Matthias Ginter, B. M'Gladbach'ta
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, 23 yaşındaki Matthias Ginter'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alman defans oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirilirken mukavelenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.
Alman basını, Borussia Mönchengladbach'ın Ginter için Borussia Dortmund'a 17 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.
2014'ten beri Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da oynayan Ginter, takımıyla geçen sezon 42 maçta forma giymişti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 17:26
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Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 22
Yorum
tunç aykut efendi RVP,ATIIF,OZAN,FERNANDAO yu adam edicem diye laf edeceğine emenikeyle ilgilenseydi çok daha iyi olurdu.
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"Sneijder ile uyumumuz iyiydi"
Toplam 3
Yorum
kpt iyi anlaşıyordunuz da ne oldu koca takım liği dördüncü bitirdi, sizin paralar tam ödendi.
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İyi bir tatili hak etti
Toplam 2
Yorum
1905gs Yapsın yapsın döndüğünde bi sol bek bi ön libero bir de kanat aldı mı tamamdır.
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