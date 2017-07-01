Ömer Toprak'ın yeni takımı belli oldu

Bayer Leverkusen'den 12 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olan milli savunma oyuncusu Ömer Toprak, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Dortmund formasıyla "tuzlama sevinci" yaptığı fotoğrafı paylaşan Ömer, "Yeni bölüm" ifadesini kullandı



