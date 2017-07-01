 Ömer Toprak'ın yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'ın yeni takımı belli oldu

    Ömer Toprak'ın yeni takımı belli oldu

    Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcumuz , Dortmund'a transfer olduğunu açıkladı.

    Bayer Leverkusen'den 12 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olan milli savunma oyuncusu , sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

    Sosyal medya hesabından Dortmund formasıyla "tuzlama sevinci" yaptığı fotoğrafı paylaşan Ömer, "Yeni bölüm" ifadesini kullandı

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:26
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