Ömer Toprak'ın yeni takımı belli oldu
Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcumuz Ömer Toprak, Dortmund'a transfer olduğunu açıkladı.
Bayer Leverkusen'den 12 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olan milli savunma oyuncusu Ömer Toprak, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından Dortmund formasıyla "tuzlama sevinci" yaptığı fotoğrafı paylaşan Ömer, "Yeni bölüm" ifadesini kullandı
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:26
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Onazi, FIFA'ya başvurdu
Toplam 9
Yorum
Yönetim Dogru takım dorgu olur ve hak yemez kimsenin
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İnsan hata yapabilir
Toplam 33
Yorum
feney bahcede 15 sene daha kaymam geyekiyoy kafası ilen takıma 32 34 35 likteri dolurdu şampiyon oluysam kalıyım takımda kimsenin sesi cikmas 4 yıldyızı aldımya , boşa paralar gitti
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Onazi, FIFA'ya başvurdu
Toplam 9
Yorum
2011 şampiyonu fenerbahçe şimdi siz yine fenerbahçeye bahane bulursunuz.şampiyonluk kupamızı çaldılar diye :D :D :D
Ömer Toprak'ın yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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