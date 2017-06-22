Mainz 05, kaleci Adler'i kadrosuna kattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05, kaleci Rene Adler'i kadrosuna kattı.
Mainz 05 Kulübünden yapılan açıklamada, Hamburg'da forma giyen 32 yaşındaki Adler ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, beş yıldır Hamburg'un kalesini koruyan deneyimli file bekçisi için bonservis bedeli ödenmediği bilgisi paylaşıldı.
2003-2012 yıllarında Bayer Leverkusen'in kadrosunda yer alan Adler, kariyeri boyunca Bundesliga'da 255, Almanya Mili Takımı'nda ise 12 maça çıktı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:55
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Aboubakar saç baş yoldurttu!
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçeli Bİr pozisyon için bir şey denmemeli Adam beşiktaşta harika oynadı ilerde kızgınlığını bırakırsa dev kulüpler ister abouyu
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Aslan'ın ilk transferi geliyor
Toplam 13
Yorum
xen* belhanda ya n'oldu? vizemi çıkmadı yoksa :DD
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Martin Skrtel’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
emntas ne alaka kardesım allah askına
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