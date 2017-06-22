Mainz 05, kaleci Adler'i kadrosuna kattı

Mainz 05 Kulübünden yapılan açıklamada, Hamburg'da forma giyen 32 yaşındaki Adler ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, beş yıldır Hamburg'un kalesini koruyan deneyimli file bekçisi için bonservis bedeli ödenmediği bilgisi paylaşıldı.

2003-2012 yıllarında Bayer Leverkusen'in kadrosunda yer alan Adler, kariyeri boyunca Bundesliga'da 255, Almanya Mili Takımı'nda ise 12 maça çıktı.