 Mainz 05, kaleci Adler'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    , kaleci Adler'i kadrosuna kattı

    Mainz 05, kaleci Adler'i kadrosuna kattı

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , kaleci 'i kadrosuna kattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Hamburg'da forma giyen 32 yaşındaki Adler ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, beş yıldır Hamburg'un kalesini koruyan deneyimli file bekçisi için bonservis bedeli ödenmediği bilgisi paylaşıldı.

    2003-2012 yıllarında Bayer Leverkusen'in kadrosunda yer alan Adler, kariyeri boyunca Bundesliga'da 255, Almanya Mili Takımı'nda ise 12 maça çıktı.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:55
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