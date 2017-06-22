Bundesliga'da "sezonun çaylağı" Dembele

Bundesliga'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "www.bundesliga.de" ziyaretçilerinin katıldığı oylamada, 20 yaşındaki Dembele'nin "sezonun çaylağı" seçildiği belirtildi.

Adaylar arasında, Freiburg'da mücadele milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Schalke 04'ten Nabil Bentaleb, Wolfsburg'dan Riechedly Bazoer ve Hertha Berlin'den Jordan Torunarigha da yer aldı.

Hızlı çalımlarıyla ve isabetli paslarıyla dikkati çeken Dembele, 2016-2017 sezonunda yaptığı asistlerin yanı sıra 6 gol attı.

"Sezonun çaylağı" anketinde yer alan futbolcuların, sezon başında en fazla 21 yaşında ve daha önce Bundesliga'da forma giymemiş olması gerekiyor.