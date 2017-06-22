Bundesliga'da "sezonun çaylağı" Dembele
Borussia Dortmund'da forma giyen Fransız oyuncu Ousmane Dembele, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) "sezonun çaylağı" seçildi.
Bundesliga'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "www.bundesliga.de" ziyaretçilerinin katıldığı oylamada, 20 yaşındaki Dembele'nin "sezonun çaylağı" seçildiği belirtildi.
Adaylar arasında, Freiburg'da mücadele milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Schalke 04'ten Nabil Bentaleb, Wolfsburg'dan Riechedly Bazoer ve Hertha Berlin'den Jordan Torunarigha da yer aldı.
Hızlı çalımlarıyla ve isabetli paslarıyla dikkati çeken Dembele, 2016-2017 sezonunda yaptığı asistlerin yanı sıra 6 gol attı.
"Sezonun çaylağı" anketinde yer alan futbolcuların, sezon başında en fazla 21 yaşında ve daha önce Bundesliga'da forma giymemiş olması gerekiyor.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:02
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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