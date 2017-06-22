 Bundesliga'da "sezonun çaylağı" Dembele – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    'da "sezonun çaylağı" Dembele

    Bundesliga'da "sezonun çaylağı" Dembele

    'da forma giyen Fransız oyuncu , Almanya Birinci Futbol Ligi'nde () "sezonun çaylağı" seçildi.

    'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "www.bundesliga.de" ziyaretçilerinin katıldığı oylamada, 20 yaşındaki Dembele'nin "sezonun çaylağı" seçildiği belirtildi.

    Adaylar arasında, Freiburg'da mücadele milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Schalke 04'ten Nabil Bentaleb, Wolfsburg'dan Riechedly Bazoer ve Hertha Berlin'den Jordan Torunarigha da yer aldı.

    Hızlı çalımlarıyla ve isabetli paslarıyla dikkati çeken Dembele, 2016-2017 sezonunda yaptığı asistlerin yanı sıra 6 gol attı.

    "Sezonun çaylağı" anketinde yer alan futbolcuların, sezon başında en fazla 21 yaşında ve daha önce Bundesliga'da forma giymemiş olması gerekiyor.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:02
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