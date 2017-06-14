 Tolisso, Bayern Münih'te! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tolisso, Bayern Münih'te!

    Tolisso, Bayern Münih'te!

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız ekibi Olympique Lyon'dan 22 yaşındaki 'yu transfer ettiğini açıkladı.

    Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Fransız orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, başka kulüplerin de talip olduğu genç futbolcuyu transfer ettiklerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tolisso, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin istediği bir oyuncuydu." ifadesini kullandı.

    Tolisso da Olympique Lyon'da geçirdiği güzel günlerden dolayı müteşekkir olduğunu ifade ederek, "Şimdi Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde oynayacağımdan dolayı seviniyorum. Bayern Münih ile büyük hedeflerim var. Bugün benim için büyük bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

    Alman medyasında yer alan haberlerde, Bayern Münih'in Tolisso için yaklaşık 40 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

    Fransız futbolcu, Olympique Lyon formasıyla geçen sezon oynadığı 47 maçta 14 gol kaydetti.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolisso, Bayern Münih'te! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.