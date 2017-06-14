Tolisso, Bayern Münih'te!

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Fransız orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, başka kulüplerin de talip olduğu genç futbolcuyu transfer ettiklerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tolisso, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin istediği bir oyuncuydu." ifadesini kullandı.

Tolisso da Olympique Lyon'da geçirdiği güzel günlerden dolayı müteşekkir olduğunu ifade ederek, "Şimdi Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde oynayacağımdan dolayı seviniyorum. Bayern Münih ile büyük hedeflerim var. Bugün benim için büyük bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Bayern Münih'in Tolisso için yaklaşık 40 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Fransız futbolcu, Olympique Lyon formasıyla geçen sezon oynadığı 47 maçta 14 gol kaydetti.