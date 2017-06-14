Tolisso, Bayern Münih'te!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız ekibi Olympique Lyon'dan 22 yaşındaki Corentin Tolisso'yu transfer ettiğini açıkladı.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Fransız orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, başka kulüplerin de talip olduğu genç futbolcuyu transfer ettiklerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tolisso, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin istediği bir oyuncuydu." ifadesini kullandı.
Tolisso da Olympique Lyon'da geçirdiği güzel günlerden dolayı müteşekkir olduğunu ifade ederek, "Şimdi Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde oynayacağımdan dolayı seviniyorum. Bayern Münih ile büyük hedeflerim var. Bugün benim için büyük bir gün." değerlendirmesinde bulundu.
Alman medyasında yer alan haberlerde, Bayern Münih'in Tolisso için yaklaşık 40 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Fransız futbolcu, Olympique Lyon formasıyla geçen sezon oynadığı 47 maçta 14 gol kaydetti.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:46
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Arda % 80 gönderilecek!
Toplam 2
Yorum
beko osmanlı bile böyle çökmedi be arda.sen 2 yıl önce atleticonun en iyi oyuncusu iken şuan orta sınıf takıma gidemeyecek hale geldin.
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Bruma sözleşme imzaladı
Toplam 12
Yorum
beko çok acele ettiniz.kesin bulduk kaçırmayalım diye düşündünüz ama transfer yeni açıldı zaten talibi çıkardı daha yüksek verecek
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Sağa Juanfran
Toplam 20
Yorum
hakkı bir gs klasiği adam 500b razı olsada biz fakirmiyiz ki bu kadar az para vercez diyip 2.5 3 kat para verirler :D
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